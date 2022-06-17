Kütahya'da 'Merkez Pazar Yeri' yenileniyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın Kapalı Pazar Yerleri Projesi çerçevesinde yer alan 'Merkez Pazar Yeri'nin yıkımına başlandı.

Yıkım çalışmasını yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, pazar yeriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yaklaşık 50 yıl mazisi olan ilimiz merkezinde ki Cumartesi ve Çarşamba pazar yeri olarak bilinen pazar yerimizin yıkım süresi başladı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız çok önemli bir projemiz, Allah nasip ederse burayı temizledikten sonra Antlar Kurulunun da onay verdiği yine şehrimize yakışan bir projeyle ayağa kaldıracağız kısa sürede ihalesini yapıp yapım süresi başlayacak. Bugüne kadar burada milletimize hizmet eden pazarcı esnafımız başta olmak üzere çevresindeki esnafımız ve şehrimize sahip çıkan tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nasip olursa burayı tamamladıktan sonra kısa süre içerisinde özellikle bu çevrede bulunan tarihi mekanların da açığa çıkacağı ve şehrimize değer katacağı bir projeyle değerlendireceğiz. Ben bu vesile ile burada emeği geçmiş ve geçmekte olan herkese teşekkür ediyorum. Yüklenici firmamıza da kazasız belasız bu işini tamamlaması için dua ediyoruz. Çevre esnafımızı ve vatandaşımızı fazla rahatsız etmeden hızlı bir şekilde bu enkazın kaldırılması tamamlanacaktır. Arkada gördüğünüz çatı özellikle depreme dayanıksız olduğu teknik raporuna istinaden bu pazar yeri yıkılmak zorunda farklı değerlendirmelere yol açmamak üzere işin bilimsel, gerçek, hukuki ve vatandaşımız tarafından kabul gören yanı ile değerlendirme yapıyorum. Bu bina ve üzerinde ki çatı Cumhuriyet Başsavcılığının belediyemize ulaştırdığı resmi yazıda dahil olmak üzere Allah korusun buranın altında herhangi bir kişiye zarar vermesin diye sökülüyor ve yerine yapılacak binada şehrimize değer katacak. Kimseyi işinden etmek burayı ayrı değerlendirmek gibi bir düşüncemiz hiç olmadı olamaz vatandaşımızın isteği neyse onu yapıyoruz hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel