Kütahya'da "Mazlumlara dua, Filistin'e vefa" programı

Kütahya İl Müftülüğü tarafından "Mazlumlara dua, Filistin'e vefa" programı düzenlendi. Kütahya Ulu Camiinde sabah namazı sonrası düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti, daha sonra da toplu olarak yapılan dua ile devam etti.

Dua, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık tarafından yapıldı.

Açık, "Terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz ve Filistin'de katledilen masumların ruhları, yaralananların şifa bulması, tüm dünya mazlumlarının zalimlerin zulmünden kurtulmasını için dua ettik. Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükünu için ellerimizi semaya açtık. Aynı zamanda aziz şehitlerimiz için okunan hatimlerin de duası yaptık" dedi. - KÜTAHYA