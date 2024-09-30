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Kütahya'da KYK Öğrencileri için Gençlik Buluşması Gerçekleştirildi

Kütahya'da KYK Öğrencileri için Gençlik Buluşması Gerçekleştirildi
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Kütahya'nın Simav ilçesinde KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri için Hıdırilyas Camiinde düzenlenen gençlik buluşmasında, din görevlileri ve ilçe müftüsü öğrencilere hitap etti.

Simav Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) Manevi Danışman olarak görevlendirilen İlçe Müftülüğü personeli Emin Dönmez ve Din görevlileri İbrahim Adıgüzel, Hakan Takak'ın organizesinde Müftü Hasan Serçe'nin de katılımıyla Hıdırilyas Camiinde üniversite öğrencileriyle gençlik buluşması gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulunu kazanarak KYK'ya yerleşen öğrencilerin katıldığı buluşmaya şehir merkezi, Nasuhağa Camii, Müze, İlçe stadı tanıtıldıktan sonra Hıdırilyas Camiinde Yatsı namazı kılındı. Namaz sonrası İlçe Müftüsü Hasan Serçe öğrencilere hitap ederek dinimizde gençlere verilen değerden bahsederek genç sahabilerden örnekler verdi. Gençlik buluşmasına KYK yurt yönetim memuru İsmail Sait Dinçer'in yanı sıra din görevlileri ve cami cemaati katıldı. Camiyi dolduran genç öğrencileri gören cami cemaati memnuniyetlerini bildirerek ilçe müftüsü ve manevi danışmana teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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