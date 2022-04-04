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Kütahya'da kurban kesim kursu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'da kurban kesim kursu

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Kütahya Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hayvan yetiştiricilerine kurban kesim kursu verildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Kütahya Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hayvan yetiştiricilerine kurban kesim kursu verildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Kütahya Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Ağaçköy Mahallesinde 60 hayvan yetiştiricisine kurban kesim kursu verildi. Eğitimleri, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan, veteriner hekim Yavuz Gültekin, 3 gün süre ile kursiyerlere verdi.

Verilen kurstan memnun kaldıklarını dile getiren havyan yetiştiricileri, bu tür hizmetlerin belediye tarafından verilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kütahya'da kurban kesim kursu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halk Eğitim Merkezi, Kütahya Belediyesi, Veteriner, Kütahya, Yerel, Haberler

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