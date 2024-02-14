Kütahya'da Kaybolan Kedi İçin Para Ödülü Verilecek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan Duman isimli kedi sahibi tarafından her yerde aranıyor. Kediyi bulana para ödülü verilecek.

İlçede yaşayan Özlem Ünal, Duman adını verdiği 2.5 yaşındaki british cinsi kedisini her yerde arıyor. Yavruyken sahiplendiği kedisini sosyal medyada paylaşarak bulmaya çalışan kadın, evinin önünde bulunan sokak kedisinin de 3 gündür beklediğini söyledi.

Özlem Ünal, kedisini bulana para ödülü vereceğini söyleyerek, "2.5 yaşındaki can dostum arkadaş edindiğim kedim boynunda bulunan açık mavi tasması ile 3 günden beri kayıp. 3 Gün önce Yeni Mahalle Sadık Pembe Caddesindeki evimizin önünde kayboldu. Bulanların bana ulaşmasını istiyorum. Ayrıca yavrumu bulana para ödülü vereceğiz" dedi. - KÜTAHYA