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Kütahya'da Kadınlara Özel Mevlid Kandili Programı Düzenlendi

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Kütahya'da AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen Mevlid Kandili programına kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Esra Özbek Balcı, birlik ve beraberlik mesajı vererek etkinliğin manevi atmosferine dikkat çekti.

Kütahya'da AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kadınlara özel Mevlid Kandili programı düzenlendi.

Germiyan Konağı'nda (TÜGVA) düzenlenen programa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı yaptığı konuşmada, "AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı olarak düzenlemiş olduğumuz Mevlit Kandili programımıza Kütahya'mızın tüm mahallelerinden gelip burada bizi yalnız bırakmayan, bizim milli birlik ve beraberliğimizin yeniden kuvvetlendiği, birleştiği bu manevi atmosferde bulunan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Katılamayan, dualarıyla teşrif eden tüm kardeşlerimize de yeniden teşekkürlerimi ifade ediyorum. İnsanlara insanlığı öğreten, bütün insanlığa sevgiyi, muhabbeti, vicdanı öğreten yüce Peygamberimizin dünyaya teşriflerinin müjdecisi olan Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine, tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, her şeyin başında Filistin halkının, Doğu Türkistan'ın, Arakan'ın ve daha sayamadığım binlerce, yüzlerce kanı akan İslam coğrafyasının kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Etkinlikler AK Parti Politika Kadın Yerel Balcı

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