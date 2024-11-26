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Kütahya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik Düzenlendi

Kütahya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik Düzenlendi
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kütahya'da önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Jandarma, KADES uygulamasını tanıtarak 48 kadının telefonuna yükledi ve 212 vatandaşa bilgilendirici materyaller dağıttı.

Kütahya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, kadın haklarının korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik, paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirildi. Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtımının yapıldığı stantta, 48 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi. Ayrıca, 212 vatandaşa broşür ve dergi dağıtılarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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