Kütahya'da İl Yaşlılık Çalıştayı Düzenlenecek

Kütahya'da Yaşlılık Şurası çerçevesinde İl Yaşlılık Çalıştayı düzenleneceği bildirildi.

2. Yaşlılık Şurası çerçevesinde yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve yerel düzeyde yaşlılık politikalarına yön verecek çözümler geliştirmek amacıyla "İl Yaşlılık Çalıştayı" 19 Ağustos 2025 Salı günü Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde yapılacak.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenecek çalıştaya, kamu kurumları, yerel yönetim temsilcileri, muhtarlar, akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, yaşlılık alanındaki meslek grupları ve kentte yaşayan yaşlı bireyler katılacak.

"Çalıştayın amacı yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik yerel çözümler geliştirmek"

Çalıştayda, Kütahya'daki yaşlı nüfusun mevcut durumu tespit edilecek, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli sorunlar masaya yatırılacak. Ayrıca, kente özgü çözüm önerileri oluşturulacak, iyi uygulama örnekleri değerlendirilecek ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması için öneriler geliştirilecek. Elde edilecek bulgular, Ekim ayında yapılması planlanan 2. Yaşlılık Şurası'na sunularak ulusal politika ve hizmetlerin şekillenmesine katkı sağlayacak.

"Kütahya, Türkiye ortalamasının üzerinde yaşlı nüfus oranına sahip"

Türkiye'de ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6'ya ulaşırken, Kütahya'da bu oran yüzde 15,1 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, yaşlanma olgusunun çok boyutlu sosyal politikalarla ele alınmasını zorunlu kılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 2024 yılı "Emekliler Yılı", 2025 yılı ise "Aile Yılı" olarak ilan edildi. "Aile Yılı" çerçevesinde yaşlı bireylerin, toplumun kuşaklar arası hafızası ve değerlerin taşıyıcısı olarak önemine dikkat çekilecek.

2. Yaşlılık Şurası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda tüm illerde gerçekleştirilen çalıştaylar ve saha araştırmalarıyla belirlenecek gündem maddeleri doğrultusunda yapılacak.

Yetkililer, çalıştaya katkı sunacak tüm kurum, kuruluş ve katılımcılara teşekkür ederek, "Bu alanda atılacak her adım, daha yaşanabilir bir toplum için büyük önem taşıyor" mesajını paylaştı. - KÜTAHYA