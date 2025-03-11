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Kütahya'da İftar Programında Ramazan'ın Önemi Vurgulandı

Kütahya'da İftar Programında Ramazan'ın Önemi Vurgulandı
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Kütahya'da düzenlenen iftar programında konuşan Vali Musa Işın, Ramazan ayının manevi önemini ve Müslümanların birlikteliğinin gerekliliğini vurguladı. Ramazan'ın, duaların kabul olduğu, gönüllerin arındığı bir rahmet ayı olduğuna dikkat çekti.

Kütahya'da düzenlenen iftar programında konuşan Vali Musa Işın, Ramazan ayının manevi önemine değindi.

Vali Işın, Ramazan'ın, ümmetin birlik ve beraberlik içinde olduğu, gönüllerin arındığı ve duaların kabul olduğu bir rahmet ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayına kavuşmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Bu ay, bizlere emanet edilen en kıymetli zaman dilimlerinden biridir. Ramazan, ümmetin birlik ve beraberlik içinde olduğu, gönüllerin arındığı, duaların kabul olduğu bir rahmet ayıdır. Bu güzel geleneği sürdüren ve bizlere miras bırakan ecdadımıza minnettarız. Allah, ibadetlerimizi kabul buyursun inşallah" ifadelerini kullandı.

Müslümanların her zaman birlik içinde olması gerektiğine dikkat çeken Vali Musa Işın, sözlerine şöyle devam etti: "Müslümanlar, Ramazan'da olduğu gibi her zaman birlik içinde olmalı, birbirine destek vermeli, dua etmeli ve kardeşlik bağlarını güçlendirmelidir. Eğer Müslümanlar olarak birbirimize sahip çıkarsak, aramızdaki sevgi ve dayanışma daim olur." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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