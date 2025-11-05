Haberler

Kütahya'da Hayır Çarşısı Gazze için Kuruldu

Kütahya Fuat Paşa Ortaokulu, öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla Gazze'ye destek sağlamak amacıyla hayır çarşısı oluşturdu. Çarşıda satılan ürünlerin tüm gelirleri Gazze'ye gönderilecek.

Kütahya Fuat Paşa Ortaokulu'nun öğretmen, öğrenci ve velilerinin katkılarıyla, gelirinin tamamı Gazze'ye gönderilmek üzere bir hayır çarşısı oluşturuldu. Zafer Meydanı'nda kurulan çarşıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Davut Akpınar, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte Gazze'ye destek sağlamak amacıyla bir ay boyunca hazırlık yaptık. Çarşımızda nohut, ayran, çiğ köfte, helva ve paketlenmiş çeşitli gıda ürünleri bulunuyor. Ürünlerimizi öğrencilerimiz ve velilerimiz birlikte hazırladı. Toplanan tüm bağışları Gazze'ye ileteceğiz" dedi.

Çarşıda satılan ürünler ve gönüllü katkıları sayesinde halkın destek verdiği etkinliğin, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
