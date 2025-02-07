Kütahya'da Hasan Başyiğit İçin Vefa Yemeği Düzenlendi

Kütahya'da 8 yıl boyunca İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Hasan Başyiğit için vefa yemeği düzenlendi.

Programa, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, İhlas Haber Ajansı Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe, gazeteci-yazarlar İhsan Tunçoğlu ve Tuncay Varol katıldı.

Yemekte konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Hasan Başyiğit'in görev süresi boyunca Kütahya'da başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, "Hasan Müdürümüz, Kütahya'daki en başarılı müdürler arasında yer aldı. Şu an bakanlık bünyesinde görev yapıyor. Kütahya'daki görev süresince özellikle basın mensuplarının işlerini kolaylaştırarak önemli katkılar sundu. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Sağlam ve beraberindeki basın mensupları, Hasan Başyiğit'e teşekkür belgesi takdim etti. Ayrıca, Gazeteci İhsan Tunçoğlu, başkanlığını yürüttüğü Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı adına Başyiğit'e bir teşekkür belgesi sundu.

Bu arada, Başkan Erkan Sağlam, Kütahya'ya ve Kütahya basınına destekleri nedeniyle İhsan Tunçoğlu'na teşekkür belgesi ve cemiyetin ambleminin bulunduğu çini tabak takdim etti.

Vefa yemeği, samimi bir ortamda gerçekleşirken, Hasan Başyiğit'e yeni görevinde başarı dilekleri iletildi. - KÜTAHYA