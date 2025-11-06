Kütahya'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı
Kütahya'da Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen il güvenlik ve asayiş toplantısında, uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık ve trafik güvenliği gibi konular ele alındı.
İl Protokolü ile güvenlik komisyonu üyeleri katıldığı toplantıda, il genelinde yürütülen uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, genel asayiş durumu ile trafik güvenliği konuları kapsamlı şekilde ele alındı. Bu alanlardaki mevcut durum değerlendirilerek, alınması gereken ilave önlemler görüşüldü.
Toplantının ardından bir açıklama yapan Vali Musa Işın, vatandaşların huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA