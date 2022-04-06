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Kütahya'da gençlerin gözde mekanı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'da gençlerin gözde mekanı

Hava şartlarının mevsim normallerinde seyir etmesi ile birlikte, Kütahyalı gençler geçtiğimiz yaz mevsiminde olduğu gibi belediyesi hizmet binası bahçesinde sahura kadar vakit geçirdiler.

Hava şartlarının mevsim normallerinde seyir etmesi ile birlikte, Kütahyalı gençler geçtiğimiz yaz mevsiminde olduğu gibi belediyesi hizmet binası bahçesinde sahura kadar vakit geçirdiler.

Baharın gelmesi ile birlikte Kütahyalı gençler, belediye hizmet binası bahçesinde vakit geçirmeye başladılar. Geçtiğimiz yıl renkli görüntülere sahne olan bahçe yine eskisi gibi gençlerle dolup taşıyor. İftar sonrası bahçeye gelen gençlerin bir kısmı top oynarken, bir kısmı gitar ve saz çalıp oynadı. Belediye hizmet binası bahçesinde bir araya gelen gençler, sahur vaktine kadar gönüllerince oynayıp eğlendiler. - KÜTAHYA

Kütahya'da gençlerin gözde mekanı

Kütahya'da gençlerin gözde mekanı

Kütahya'da gençlerin gözde mekanı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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