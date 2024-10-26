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Kütahya'da Gençler Sabah Namazında Buluştular

Kütahya'da Gençler Sabah Namazında Buluştular
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Kütahya Müftülüğü Din Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında, üniversite öğrencileri manevi danışmanlar eşliğinde bir araya geldi. Programda sabah namazı sonrası İlahiyat Fakültesi Dekanı ve İl Müftüsü'nden gençlere nasihat verildi.

Kütahya Müftülüğü Din Hizmetleri Biriminin öncülüğünde Gençlik Koordinatörlüğü tarafından manevi danışmanlar eşliğinde Merkez Kampüsteki Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin katıldığı sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

DPÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Yalçın'ın da katıldığı "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" sloganı ile Dumlupınar Üniversite bölgesinde bulunan Üniversite Vakıf Camii'nde gerçekleştirilen buluşmaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Program, kılınan sabah namazı, tesbihat, İl Müftüsü İrfan Açık'ın gençlere sohbet ve nasihati ile devam etti. Yapılan duanın ardından namaz çıkışında cemaate çorba ikram edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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