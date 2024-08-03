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Kütahya'da Geleneksel Müderris Mahallesi Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Kütahya'nın Müderris Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen 'Geleneksel Müderris Mahallesi Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu. Oyunların oynanıp, gözlemelerin ikram edildiği şenlik yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Şenliğe katılan Vali Musa Işın, toplumun bir araya gelmesi ve kaynaşması için önemli bir imkan sunduğunu belirtti.

Kütahya'nın Müderris Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen 'Geleneksel Müderris Mahallesi Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu. Oyunların oynanıp, gözlemelerin ikram edildiği şenlik yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Şenliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Musa Işın, "Allah her gününüzü böyle yapsın. Allah keder, bela ve kazayı sizden uzak tutsun. Memleketimizden, devletimizden uzak tutsun" ifadelerini kullandı.

Şenliğin toplumun bir araya gelmesi, tanışması ve kaynaşması için önemli bir imkan sunduğunu belirten Işın, şenliğin diğer muhtarlıklara da örnek olmasını dileyerek "Güzel bir şenlik yapıyorsunuz. Bu, herhangi bir günde böyle bir vesileyle insanların bir araya gelip sohbet edip kaynaşması, tanışması için güzel bir gelenek haline gelmiş. İnşallah bunu diğer muhtarlarımıza da söyleyelim, onlar da yapsınlar" diye konuştu.

Şenliği düzenleyen Müderris Mahallesi Muhtarlığına ve emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür eden Işın, şenliğin devamını diledi.

Şenliği AK Parti Kütahya İl Başkanı Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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