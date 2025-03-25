Kütahya'da Geleneksel Kampüs İftarları Düzenlendi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrenci toplulukları, gönüllü gençlerle birlikte iftar programı düzenledi. Programa üniversite rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da katıldı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğrenci toplulukları temsilcileri ile gönüllü gençlerin katılımıyla düzenlenen Kampüs İftarları programı, DPÜ Bedesten'de gerçekleştirildi.
Programa, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin birlik ve beraberlik içinde iftarlarını açtığı bu anlamlı etkinlikte samimi bir atmosfer yaşandı.
İftar programına katılım sağlayan tüm gençlere teşekkür edilirken, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temenni edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel