Kütahya'da engelli vatandaşların araçlarının bakım ve tamirleri ücretsiz

Kütahya Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan engelli araç bakım ve tamir atölyesinde, engelli vatandaşların araçlarının bakım ve tamirleri ücretsiz olarak yapılmaya başlandı.

Engelli vatandaşların kullandığı araçların bakım ve onarımı konusunda yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde kısa süre önce faaliyete geçen engelli araç bakım ve tamir atölyesinde bugüne kadar birçok engelli vatandaşımızın araçlarının bakımı yapıldı.

Ücretsiz olarak yapılan bakım ve tamir için engelli vatandaşların atölyeden randevu almaları yeterli olacak.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı projelerle Türkiye'ye örnek olan Kütahya Belediyesi, yine bu projesi ile birçok il belediyesine örnek oldu.

Maddi imkanları kısıtlı olan ve araçlarının tamiri noktasında sıkıntı yaşayan engelli vatandaşlar ise, verilen bu hizmetin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Engelli vatandaşlarımız araçlarının tamir ve bakımı için Kadın ve Aile Müdürlüğü ile irtibata geçerek gerekli bilgiyi alabiliyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel