Haberler

Kütahya'da semt pazarlarında dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması

Kütahya'da semt pazarlarında dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin etkin kullanımı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalarda bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik ekipleri, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında il genelindeki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda; dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, şüpheli durumlarda yapılması gerekenler ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nin etkin kullanımı konularında vatandaşlar bilgilendirildi. Ekipler tarafından bilgilendirici broşürler de dağıtılarak farkındalık oluşturuldu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı

Netanyahu kirli planını açıkladı! Resmen Türk askerini hedef aldı
BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz
Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi

Yok artık En-Nesyri! İstediği şey krize neden oldu
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

Futbol dünyası yasta! Korkunç kazada 7 kişi öldü
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı