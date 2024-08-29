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Kütahya'da Emekli Vatandaş, Evladı Gibi Sevdiği Keçi Yavrusunu Yanından Ayırmıyor

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Kütahya'da yaşayan emekli bir vatandaş, 4 aylık keçi yavrusunu her yere götürerek ona olan sevgisini gösteriyor. Keçi ile olan dostluğuyla dikkat çeken vatandaş, insanların hayranlığını kazanıyor.

Kütahya'da emekli bir vatandaş, 'evladı gibi sevdiği' 4 aylık keçi yavrusunu nereye giderse yanında götürüyor, hiç yanından ayırmıyor.

Kütahya'nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Ramazan Olur, keçisini bir an olsun yanından ayırmıyor. Keçiyi sahibiyle birlikte Kütahya'nın cadde ve sokaklarından gören insanlar ise hayranlıklarını gizleyemiyor.

4 ay önce dünyaya gelen keçiye Almanya'daki torunu 'Sude'nin adını verdiğini belirten Ramazan Olur, "Herkes evinde kedi köpek beslerken, ben keçi besliyorum. Birbirimize çok alıştık. Ben Sude'yi bir evladım gibi görüyorum. Çarşıya pazara gittiğimde yanımda Sude'yi de götürüyorum. Herkes bu durumu tebessüm ile karşılıyor. Keçi Sude ile aramızda güzel bir bağ oluştu, çocuk gibi beni arıyor, nereye gidersem peşimden geliyor. Sude'ye sokakta ilgi alaka da çok fazla" dedi.

Ramazan Olur ile Sude'nin dostluğunu gören vatandaşlar ise hayranlığını gizleyemiyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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