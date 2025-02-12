Kütahya'da Diyanet'in Merkez-Taşra Buluşmaları Projesi Toplantıları Gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Merkez-Taşra Buluşmaları Projesi" kapsamında Kütahya'da çeşitli toplantılar ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Programa Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, Plan ve Programlar Dairesi Başkanı Semahat Özgeç ve Türk İslam Sanatları Daire Başkanı Meryem Dalğıç katıldı. Ziyaret kapsamında ilçe müftüleri toplantısı, personel toplantısı ve farklı alanlarda çalışan personelle atölye çalışmaları yapıldı. Toplantılarda, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen bu buluşmalar, yerel düzeyde hizmetlerin daha verimli yürütülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. - KÜTAHYA