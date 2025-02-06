MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

20 ilimizde eğitime kar engeli
'Çekdar' çetesi çökertildi! Tüyler ürperten işkence yöntemi savcılık yazısında ortaya çıktı

6 saat boyunca devam etmişler! Tüyler ürperten işkence yöntemi
Trump'ın koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararname iptal edildi

Trump'ın kararnamesi iptal edildi

Kütahya'da Depremin 2. Yıl Dönümünde Mevlit Programı Düzenlendi

Kütahya'da Depremin 2. Yıl Dönümünde Mevlit Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin 2. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen mevlit programına Vali Musa Işın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya'da, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin 2. yıl dönümü dolayısıyla, Kütahya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Vali Musa Işın'ın katılımıyla mevlit programı düzenlendi.

Ulu Cami'de düzenlenen programa çok sayıda vatandaş ve emniyet mensubu katıldı. Program, İl Müftüsü İrfan Açık'ın Kur'an-ı Kerim okuması ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlara dua etmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
img

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte anlaştığı takım
img

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası emlak fiyatlarını düşürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti

Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti
Fatih Portakal ekranlara veda ediyor

Fatih Portakal, ekranlara veda ediyor
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.