Kütahya'da Depremin 2. Yıl Dönümünde Mevlit Programı Düzenlendi
Kütahya'da, Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin 2. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen mevlit programına Vali Musa Işın ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kütahya'da, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin 2. yıl dönümü dolayısıyla, Kütahya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Vali Musa Işın'ın katılımıyla mevlit programı düzenlendi.
Ulu Cami'de düzenlenen programa çok sayıda vatandaş ve emniyet mensubu katıldı. Program, İl Müftüsü İrfan Açık'ın Kur'an-ı Kerim okuması ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlara dua etmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel