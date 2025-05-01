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Kütahya'da Deprem Sonrası Gölcük Yaylası'na Kaçış

Kütahya'da Deprem Sonrası Gölcük Yaylası'na Kaçış
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Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar Gölcük Yaylası'na giderek piknik yaparak stres attı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük Yaylası'na çıktı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 Nisan'da meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken, bugün saat 14.38'de de merkez üssü Simav'ın Yemişli köyü olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bazı vatandaşlar, soluğu 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük Yaylası'nda aldı. Vatandaşlar, yağmura rağmen Gölcük Yaylası'na gelerek, kamelyalarda piknik yapıp stres attı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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