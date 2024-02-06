Kütahya'da deprem anma programı düzenlendi

Kütahya Valisi Musa Işın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, Kütahya Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ulu Camii'de düzenlenen anma programına katıldı.

Anma programı kapsamında Kütahya genelindeki tüm camilerde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için okunan hatimlerin duaları edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle yad eden Vali Işın, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet etsin ve geride kalanların acısını dindirsin. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi büyük-küçük tüm felaketlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Sabah namazının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA