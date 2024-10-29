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Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamasında Küçük Öğrenciden Duygusal Anlar

Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamasında Küçük Öğrenciden Duygusal Anlar
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Hisarcık ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Emine Özdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında okuyduğu şiir sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. İzleyicilerden büyük alkış aldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Emine Özdoğan'ın okuduğu, "Yurdumun en büyük bayramı bugün" isimli şiiri sonunda gözyaşlarını tutamaması, izleyenlerden büyük alkış aldı.

İlçede kapalı pazar yerinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında Cumhuriyet İlkokulu 4/A öğrencisi Emine Özdoğan elinde Türk bayrağıyla, okuduğu "Bugün" isimli şiirin sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşlarını koluyla gizleyip okul sırasına geçen minik Emine, izleyenlerden büyük alkış aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Hisarcık Eğitim Yerel Yaşam Hakim

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