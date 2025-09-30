Kütahya'da Çocuk Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kütahya'da, 2025 yılı 4. Dönem Çocuk Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çocuk Koruma Çalışmaları 2025 Yılı Faaliyet Planı kapsamında yılın ilk 8 ayında yürütülen faaliyetler ele alındı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlara gelen vakalar, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında verilen tedbir kararları, çocuk hizmetleri alanındaki mevzuat çerçevesinde görev yapan kuruluşların çalışmaları ile paydaş kurumların yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi.

Açılış konuşmasını yapan Vali Musa Işın, çocukların korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı. Işın, "Çocukların korunması konusunda tüm kurumlarımıza önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu alandaki her bir adım, toplumumuzun huzuru ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. İlgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket ederek, sahada etkin ve sonuç odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından sona erdi. - KÜTAHYA