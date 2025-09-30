Haberler

Kütahya'da Çocuk Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kütahya'da Çocuk Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, 2025 yılı 4. Dönem Çocuk Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda çocuk koruma çalışmalarının ele alındığı, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Kütahya'da, 2025 yılı 4. Dönem Çocuk Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çocuk Koruma Çalışmaları 2025 Yılı Faaliyet Planı kapsamında yılın ilk 8 ayında yürütülen faaliyetler ele alındı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlara gelen vakalar, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında verilen tedbir kararları, çocuk hizmetleri alanındaki mevzuat çerçevesinde görev yapan kuruluşların çalışmaları ile paydaş kurumların yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi.

Açılış konuşmasını yapan Vali Musa Işın, çocukların korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı. Işın, "Çocukların korunması konusunda tüm kurumlarımıza önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu alandaki her bir adım, toplumumuzun huzuru ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. İlgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket ederek, sahada etkin ve sonuç odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 293 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahil kentimizde şüpheli insansız deniz aracı alarmı! Ekipler hemen el koydu

Sahil kentimizde şüpheli insansız deniz aracı alarmı
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Daha önce polise ifade vermiş

Güllü'nün ölümünde yeni detay: 1 hafta önce polise ifade vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.