Kütahya'da Çiftçilere Tarımsal Destek Bilgilendirme Toplantısı
Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yeni destekleme modeli ve tarımsal üretimin planlanması hakkında bilgilendirme toplantıları düzenleyerek 95 çiftçiye bilgi sundu.
Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli hakkında çiftçilere bilgi vermeye devam ediyor.
Karaağaç, Yoncalı, Sofu, Gümüş ve Anasultan köylerinde-mahallelerinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına 95 çiftçi katıldı. Toplantıda, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) konusunda yeni uygulamalar, meyve yetiştiriciliği, hububat tarımı, anız yangınları ile Organik ve İyi Tarım Uygulamaları gibi birçok konu hakkında çiftçilere detaylı bilgi verildi. - KÜTAHYA
Güncel Eğitim Yerel Tarım
Sıcak Gelişme:
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek.