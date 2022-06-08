Kütahya'da çiçeksiz refüj kalmayacak - Haberler

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Kütahya'da çiçeksiz refüj kalmayacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'da çiçeksiz refüj kalmayacak

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile, Kütahya'da çiçeksiz ve bakımsız refüj bırakmayacak.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile, Kütahya'da çiçeksiz ve bakımsız refüj bırakmayacak. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, yapılan çalışmaları inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri şehrin her bir noktasında başlattığı çiçek ekim ve bakım çalışmalarına Dönenler Meydanı'nda devam ediyor. Kütahya'daki hiçbir refüjün çiçeksiz kalmayacak şekilde çalışma planı oluşturan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, refüjlerin bordür boyama işlemlerini de tamamlıyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, Kütahya'nın kendi serasında ürettiği çiçekler ile tüm refüjlerin peyzaj çalışmalarını tamamlayacaklarını belirtti. Başkan Yardımcısı Cevahir, emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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