Kütahya'da Cami Çocuk Buluşması Programı Düzenlendi
Kütahya İl Müftülüğü ve Asra Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Cami Çocuk Buluşması' programında, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık miniklere Ramazan-ı Şerif'in faziletini anlattı ve çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu.
Kütahya İl Müftülüğü ve Asra Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle, Ramazan-ı Şerif ayı öncesinde özel bir program düzenlendi.
Müftülük Mus'ab Bin Umeyr Camii'nde gerçekleştirilen "Cami Çocuk Buluşması" programında, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık miniklere hitap ederek Ramazan-ı Şerif'in faziletini ve önemini anlattı. Program kapsamında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Müftü Açık, "Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere, katılım gösteren çocuklara, ailelerine ve tüm davetlilere teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA