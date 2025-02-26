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Kütahya'da Cami Çocuk Buluşması Programı Düzenlendi

Kütahya'da Cami Çocuk Buluşması Programı Düzenlendi
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Kütahya İl Müftülüğü ve Asra Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Cami Çocuk Buluşması' programında, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık miniklere Ramazan-ı Şerif'in faziletini anlattı ve çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu.

Kütahya İl Müftülüğü ve Asra Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle, Ramazan-ı Şerif ayı öncesinde özel bir program düzenlendi.

Müftülük Mus'ab Bin Umeyr Camii'nde gerçekleştirilen "Cami Çocuk Buluşması" programında, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık miniklere hitap ederek Ramazan-ı Şerif'in faziletini ve önemini anlattı. Program kapsamında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Müftü Açık, "Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere, katılım gösteren çocuklara, ailelerine ve tüm davetlilere teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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