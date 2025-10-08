Haberler

Kütahya'da 'Cami-Çocuk Buluşması' Etkinliği Düzenlendi

Kütahya İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla çocukların camiyi tanımaları ve sevmeleri için 'Cami-Çocuk Buluşması' etkinliği düzenledi. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve çocuklara caminin bölümleri tanıtılarak tamamlandı.

Kütahya İl Müftülüğü tarafından, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle çocukların camiye alıştırılması, camiyi tanımaları ve sevmeleri, milli ve manevi değerleri öğrenmeleri amacıyla "Cami- Çocuk Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Merkez Bilal-i Habeşi Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü İrfan Açık, "Çocuklar bizim istikbalimiz, geleceğimiz ve geleceğe dair umudumuzdur. Etkinliğimize katılan çocukları tek tek tebrik ediyor, emek veren hocalarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Program, caminin bölümlerinin tanıtılması ve çocuklara yapılan ikramlarla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
