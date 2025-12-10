Haberler

Kütahya İl Müftülüğü huzurevinde program düzenledi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan 'Büyüklerimize Vefa Zamanı' projesi çerçevesinde Kütahya'daki huzurevinde düzenlenen programda din görevlileri ilahiler okudu, yaşlılara saygının önemi vurgulandı ve genç gönüllüler tarafından gül takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Büyüklerimize Vefa Zamanı" projesi kapsamında Kütahya İl Müftülüğü tarafından Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bir program gerçekleştirildi.

Programda din görevlileri I. Hakkı Çetin, Abdülkadir Candan ve Turan Haylaz tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Ardından Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun, yaşlılara saygının önemi üzerine bir konuşma yaparak dua etti.

Etkinlik, manevi danışmanlar rehberliğinde Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü gençlerin huzurevi sakinlerine gül takdim etmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
