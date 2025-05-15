Kütahya'da 'Büyük Aile Yürüyüşü' Düzenlendi

Kütahya'da 'Büyük Aile Yürüyüşü' Düzenlendi
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Kütahya'da 'Ailemiz Geleceğimiz' temasıyla gerçekleştirilen 'Büyük Aile Yürüyüşü', 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü etkinlikleri kapsamında yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, 2024'ün 'Aile Yılı' ilan edildiğini ve farkındalık yürüyüşlerinin devam edeceğini belirtti.

Kütahya'da, "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla "Büyük Aile Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Karagöz Ahmet Paşa Camii önünden başlayan yürüyüş, Zafer Meydanı'nda sona erdi. Etkinlik, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü içine alan "Aile Haftası" kapsamında düzenlendi. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş katılırken, etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, 2024 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte tüm kurumların iş birliği içinde yoğun faaliyetler yürüttüğünü ifade etti. Müdür Uslu, "Bugünkü etkinliğimizde, 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığımız farkındalık yürüyüşümüzü saat 10.00'da gerçekleştirdik. Faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan ve Cumhurbaşkanlığımızın bu yıla özel hazırladığı web sayfasından bilgilendirmeye devam ediyoruz. Ailemiz geleceğimizdir, değerimizdir, kıymetlimizdir. Ailede huzurun sürdürülebilirliği için hep birlikte gayret gösteriyoruz" dedi.

Yoğun katılımdan memnuniyet duyduklarını belirten Uslu, tüm katılımcılara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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