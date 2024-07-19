Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da 'büyücü' operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda dini duyguları istismar ederek büyücülük yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kütahya'da 'büyücü' operasyonu: 1 kişi tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda dini duyguları istismar ederek büyücülük yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından teknik takibi yapılan bir dosya içeriğinde tesadüfi delil çerçevesinde elde edilen bilgilerle şüpheli G.Ş.'nin insanların dini duygularını istismar ederek üfürükçülük, muskacılık ve büyücülük yaptığı belirlendi. Ekipler tarafından şüphelinin adresine düzenlenen baskında evde yapılan aramada, 15 muska, 120 sayfa çeşitli harf ve işaretlerden oluşan kağıt ile resimler, büyü işlerinde kullanılmak üzere kilit, zincir, para alışverişi yazılı olan kağıtlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

 Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title