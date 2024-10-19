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Kütahya'da 'Boykot ve Helal Gıda' Konferansı Düzenlendi

Kütahya'da 'Boykot ve Helal Gıda' Konferansı Düzenlendi
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Kütahya'da Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 'Boykot ve Helal Gıda' konulu konferansta, Dr. İdris Tüzün ve Hayreddin İşbilir helal gıda ve boykotun önemi üzerine bilgi verdi.

Kütahya'da, Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından, "Boykot ve Helal Gıda" konulu konferans düzenlendi.

Konferansa Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Öğretim Üyesi Dr. İdris Tüzün ve Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Genel Müdürü Gıda Mühendisi Hayreddin İşbilir, konuşmacı olarak katıldı.

Dr. İdris Tüzün, konuşmasında, helal lokmanın maddi ve manevi hayatımıza tesirlerinden bahsetti. Tüzün, "Gerçekleri görüp, kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Yememizle, içmemizle, helale dikkat etmemiz lazım. Aldığımız şeylerin helal olması gerekiyor; yoksa manen zarar görürüz. Eskiden ordular şehirleri, kaleleri fethederdi, değil mi? Ama günümüzde manevi fetihler ve işgaller var. Özellikle gıda konusunda Türkiye tamamen işgal edilmiş durumda, Yahudi sermayesi tarafından kuşatılmış. Daha kötüsü ise, beyinlerin işgal altında olması. Bizim bir çeki düzen vermeye başlamamız lazım. Öncelikle, kendimizi nefsani arzulardan arındırmamız gerekiyor. Aile hayatımıza bir ihsan duyarlılığı kazandırmamız lazım. Türkiye Müslüman, ama helal ve haram noktasında ne kadar dikkat ediyoruz?. Bizim organize bir şekilde, Müslümanlar olarak toplumdaki ahlaksızlıklarla ve haramlarla mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği Genel Müdürü Hayreddin İşbilir, boykotun artık imanı bir mesele olduğunu dile getirdi. İşbilir, "Bugün Türkiye'ye yılda 4 bin tane katkı maddesi giriyor. Bu gıda maddesi. Bir de kozmatikte kullunalın katkı maddesi var. Bu da 8 bin civarında. Boykot bir imani meseledir" diye konuştu.

Konferans sonrası Tüzün'e, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) Başkanı Ülfet Balon, İşbilir'e de AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı tarafından hediye takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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