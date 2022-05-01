Kütahya'da 'Bayramınız kemerli olsun' hatırlatması

ESKİŞEHİR (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla yapılan trafik denetimine katıldı.

Eskişehir-Kütahya karayolunda oluşturulan uygulama noktasını ziyaret eden Vali Çelik, sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri, cep telefonu gibi konularda hatırlatmalarda bulunan Vali Çelik, kurallara uyan sürücülere teşekkür ederek bayramlarını tebrik etti.

Trafik kuralları hakkında bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıtan Vali Çelik, araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük hediye ederek karşılaştıkları kural ihlallerinde kullanmalarını istedi.

Alınan tedbirler hakkında bilgi veren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fatih Çakır, "Her 10 kilometrede ve şehir merkezinden geçmekte olan tüm sinyalize kavşaklarda ekiplerimizi görevlendirdik" dedi.

Tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Ali Çelik, "Bütün arkadaşlarımız sahada, görev başında. Kazasız, belasız bir bayram trafiği diliyoruz" diye konuştu.

Kural ihlali yapan sürücü ve yolculara yaşayabilecekleri olumsuzluklar konusunda bilgi verilen "Yaşam tüneli"ni de ziyaret eden Vali Çelik, yüzlerce sürücünün çadırda trafik kuralları hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Vali Çelik'e İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile Emniyet Müdürü Necmettin Koç eşlik etti.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel