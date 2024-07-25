Kütahya'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Büşra Güllü Özpınar başkanlığında bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek, ilçe eylem planlarını hazırlamak, onaylamak ve uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan Kaymakam Büşra Güllü Özpınar başkanlığındaki "Bağımlılık ile Mücadele" toplantısına, İlçe Jandarma komutanı Celal Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Zahide Sultan Çamlı ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - KÜTAHYA