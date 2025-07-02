Kütahya'da Aşure İkramı ve Burs Duyurusu

Kütahya'da Aşure İkramı ve Burs Duyurusu
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Kütahya'da Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, geleneksel aşure dağıtım etkinliği düzenledi. Vakıf Başkanı İhsan Tunçoğlu, her yıl 100 üniversite öğrencisine burs verdiklerini belirtti.

Kütahya'da Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, kent merkezi Sevgi Yolu'nda halka aşure ikramında bulundu.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, yaptığı açıklamada, "Kurulan standımızda 600 kişiye, aşure ikramında bulunduk" dedi.

Vakfı olarak her yıl 100 üniversitesi öğrencisini burs da verdiklerini belirten Tunçoğlu, "20 yıldır Muharrem ayının 10. gününde Vakıf Yönetim Kurulu olarak her yıl aşure dağıtım etkinliği organze ediyoruz. 12 ay aktif çalışan ve bölgemizin en başarılı STK'sı seçilen Vakfımızda Yönetim Kurulu ve Vakıf Bayanlar Kurulu olarak el birliği içinde başarılı hizmetler yapıyoruz. Her yıl 100 üniversite öğrencilerine burslar vererek, doktor, hukukçu, mühendis, öğretmen ve çeşitli meslek sahibi olan gençlerimize meslek edinmelerinde katkıda bulunmanın huzuru ve kıvancı içindeyiz" şeklinde konuştu

Aşure dağıtım etkinliğine Vakıf Başkanı İhsan Tunçoğlu, Vakıf Bayanlar Kurulu Başkanı Emekli Öğretmen Zeliha Tunçoğlu, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol, Üretken Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Aylin Girgin Oğuz, bazı kamu görevlileri, Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Bayanlar Kurulu üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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