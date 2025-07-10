Kütahya'da Aşure Etkinliği ve Kur'an Kursu Önemine Vurgu

Kütahya'da, Muharrem ayı dolayısıyla Nizamiye Camii'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Vali Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleşen programda, Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ve huzurevi sakinlerine aşure ikramında bulunuldu.

Etkinliğe İl Müftüsü Dr. İrfan Açık da katılırken, Kur'an kursu öğrencileri Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu ve dualar edildi. Programda konuşan Vali Musa Işın, ailelerin çocuklarını Kur'an kurslarına yönlendirmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Öncelikle Allah sizden, çocuklarınıza bu güzel terbiyeyi vermeye gayret ettiğiniz için razı olsun. Siz bu çocukları sadece yetiştirmiyor, aynı zamanda geleceğe de hazırlıyorsunuz. Ahlaki değerlerden uzaklaşan bir toplumda, anne babasına saygı göstermeyen bireylerin artması hepimizi endişelendirmeli."

Teknoloji bağımlılığı konusuna da değinen Vali Işın, çocukların erken yaşta alacakları dini ve ahlaki eğitimin önemine vurgu yaptı: "Bu yaşlar çocukların en çok şekillendiği dönemdir. Eğer şimdi bir şey veremezseniz, ilkokuldan sonra, özellikle telefon ellerine geçtiğinde artık çok geç olabilir. Bu nedenle sizler hayatınızın en isabetli kararını vermişsiniz. Allah çocuklarınızı size, size, sizleri de çocuklarınıza bağışlasın."

Program sonunda öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Musa Işın, tüm çocuklara başarılı ve verimli bir kurs dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu. - KÜTAHYA