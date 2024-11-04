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Kütahya'da Altyapı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'da Altyapı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kütahya Valisi Musa Işın, ilçelerdeki altyapı ve hizmet ihtiyaçlarını değerlendirip çözüm önerileri geliştirmek amacıyla geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya ve ilçelerindeki mevcut durumları değerlendirmek, öncelikli ihtiyaçları belirlemek ve çalışmalara hız kazandırmak amacıyla geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, ilçe kaymakamları ve ilgili daire müdürleri katıldı.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) çerçevesinde düzenlenen değerlendirme toplantısında, ilçelerin ve köylerin altyapı, hizmet ve diğer temel ihtiyaçları masaya yatırıldı. KÖYDES projeleri kapsamında yapılan çalışmalar gözden geçirilirken, öncelikli ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda atılacak adımların planlandığı belirtildi.

Vali Musa Işın, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kütahya'nın her köşesine hizmet ulaştırmak ve altyapı çalışmalarını hızlandırmak için tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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