Kütahya'da Altıntaş Mezar Stelleri Etkinliği Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Dr. İbrahim Arcagök, Altıntaş antik kentine ait mezar stellerini arkeolojik, sanatsal ve kültürel açıdan değerlendirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya ve Batı Anadolu Kültürleri Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından "Altıntaş (SOA) Mezar Stelleri" konulu etkinlik düzenlendi.

Araştırma Merkezleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, konuşmacı olarak Yalova Müze Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Arcagök katıldı. Etkinlikte ayrıca akademik ve idari personel ile öğrenciler de yer aldı.

Dr. İbrahim Arcagök, "Altıntaş (SOA) Mezar Stelleri" başlıklı sunumunda, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan ve "SOA" olarak adlandırılan antik kente özgü mezar stellerini arkeolojik, sanatsal ve kültürel açıdan detaylı biçimde değerlendirdi.

Arcagök, söz konusu stellerin Roma dönemi Anadolu'sundaki mezar geleneği içerisindeki yeri, ikonografik özellikleri ve toplumsal yansımaları hakkında geniş bilgiler sundu.

Sunumun ardından katılımcılardan gelen sorular da yanıtladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
