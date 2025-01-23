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Kütahya'da Aileyi Koruma ve Güçlendirme Toplantısı Düzenlendi

Kütahya'da Aileyi Koruma ve Güçlendirme Toplantısı Düzenlendi
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Kütahya'da Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar'ın başkanlığında 'Aileyi Koruma ve Güçlendirme İl Eylem ve Faaliyet Planı' toplantısı yapıldı. Toplantıda, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejiler ile iş birliğinin önemi vurgulandı.

Kütahya'da, "Aileyi Koruma ve Güçlendirme İl Eylem ve Faaliyet Planı" toplantısı Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, il protokolü ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumları yapıldı. Sunumlarda, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejiler, hedefler ve planlanan faaliyetler detaylı bir şekilde paylaşıldı.

Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, toplantıda yaptığı konuşmada, aile kurumunun toplumsal yapı üzerindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Bekarlar, bu tür çalışmaların uzun vadeli ve sürdürülebilir olması gerektiğini belirterek, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri, ilgili konular üzerine fikir alışverişinde bulunarak, iş birliğini güçlendirme ve koordinasyonu artırma konularında öneriler sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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