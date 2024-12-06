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Kütahya'da Aile ve Kadına Yönelik Şiddet Paneli Düzenlendi

Kütahya'da Aile ve Kadına Yönelik Şiddet Paneli Düzenlendi
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Kütahya İl Müftülüğü, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında farkındalık yaratmak amacıyla bir panel gerçekleştirdi. Dini referanslar ve şiddetle mücadele yöntemleri ele alındı.

Kütahya İl Müftülüğü, "Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi" konulu panele ev sahipliği yaptı. Panelde, şiddetin önlenmesinde dini referanslar, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetler ve başvuru mekanizmaları ele alındı.

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ve İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Panelin moderatörlüğünü Fatma Zehra Işık üstlendi.

Panelde ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İlknur Kızıltepe Karakaş, şiddetle mücadele konusunda sunulan hizmetler ve başvuru mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Ardından İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, şiddetin önlenmesinde dini referansların önemine değindi ve dinin bu konuda nasıl yol gösterici olabileceğini katılımcılarla paylaştı.

Panel, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinlik sonunda birçok kişi, panelin içeriğinden memnuniyetlerini dile getirerek bu tür organizasyonların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Organizasyona katkı sağlayan panelistlere ve katılımcılara teşekkür edilerek program sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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