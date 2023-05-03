Kütahya'da acemi eğitimini tamamlayan 900 Mehmetçik yemin etti

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapmakta olan 900 bedelli asker acemi eğitimini tamamlayarak yemin etti.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapmakta olan 900 bedelli asker acemi eğitimini tamamlayarak yemin etti.

2023'e 3B tertip 900 bedelli asker, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri verildi.

Yemin törenine; Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. - KÜTAHYA