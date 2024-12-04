Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste

İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Kütahya'da 50 Yetim Çocuğun Kıyafet İhtiyacı Karşılandı

Kütahya'da 50 Yetim Çocuğun Kıyafet İhtiyacı Karşılandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, 'Unutursan yetim kalır' projesi kapsamında Kütahya'da 50 yardıma muhtaç yetim çocuğun kıyafet ihtiyacını karşıladı. Etkinlikte, çocukların maddi ihtiyaçlarının yanı sıra kalplerine dokunmayı da amaçlandığı vurgulandı.

Kütahya'da yardıma muhtaç 50 yetim çocuğun kıyafet ihtiyacı karşılandı.

Türkiye Diyanet Vakfı, 'Unutursan yetim kalır' projesi kapsamında, Kütahya'da yardıma muhtaç yetim çocuklar ve aileleri için 'Kış bayramı' etkinliği düzenledi. Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Türkiye Diyanet Vakfı'nın hem yurt içinde hem de yurt dışında dezavantajlı çocuklar ve aileleri için önemli projelere imza attığını vurguladı. Etkinlikle 50 çocuğun kıyafet ihtiyacının karşılandığını kaydeden Açık, "Yetimlerimiz için düzenlediğimiz etkinliklerden biri. Çocuklarımızın sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, kalplerine de dokunmayı amaçlamaktadır. Bugün, hayırsever kardeşlerimizin yardımlarını ve infaklarını elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı, kuruluşundan bu yana yürüttüğü projelerle dezavantajlı çocuklarımızın yanında olmuş, onların mücadelesine destek vermeyi ilke edinmiştir. Kütahya'mıza ayrıca teşekkür ediyoruz çünkü anlamlı tüm projelerimizde yanımızda oldular ve 'Ben de varım' diyerek bizlere destek oldular. Her ay düzenli olarak yetimlerimize yardım ediyoruz ve farklı etkinliklerle de onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bu zor zamanlarında onları yalnız bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu vesileyle, tüm hayırseverlerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sıkıyönetim kalktı, kendi partisinden devlet başkanına sert tepki
img

Serdar Ortaç son haliyle hayranlarını üzdü
img

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 4 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.