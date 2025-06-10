Kütahya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuzluk Yok

Kütahya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuzluk Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk rapor edilmedi. Vali Musa Işın, yapılan alan taramasında sorun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Işın: "herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı"

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 13.15'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,71 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kütahya Valisi Musa Işın, depremden sonra yapılan alan taramasında, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKÇAY - Yerel
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok

Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.