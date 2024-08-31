Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Kütahya'da, Büyük Zafer'in ve Kütahya'nın kurtuluşunun 102. yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni ile coşkulu bir şekilde kutlandı.

Törende bir konuşma yapan Vali Işın, Zafertepe Çalköy'de zaferin 102. yılını muhteşem bir şekilde kutladıklarını belirtti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Vali Musa Işın, 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun kapılarının Türk milletine açıldığını ve 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz emriyle başlayan savaşın, 30 Ağustos'ta düşmanın bu bölgelerden tamamen temizlenmesiyle sonuçlandığını ifade etti.

Vali Musa Işın, "26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya Türklerin kapısı açıldı. 26 Ağustos 1922'de ise bu vatanın ebedi olarak Türk yurdu olduğu tescillendi. Hiç kimse bundan sonra bu aziz vatana cüret edemez" dedi.

Türk milletinin, devletinin güçlü, ordusunun kuvvetli ve milli şuurunun yüksek olduğunu vurgulayan Işın, milletin birlik ve beraberliğinin Türk devletinin sonsuza kadar varlığını sürdüreceğinin teminatı olduğunu belirtti.

Törende, Kütahya'nın hem kuruluş hem de kurtuluş şehri olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Vali Işın, "Bu zaferin Kütahya sınırları içerisinde yaşanmış olması ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın burada kutlanması bizi gururlandırıyor. Kütahya, Osmanlı Cihan Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı yerdir. Bu gururu çocuklarımıza aktarmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Işın, konuşmasını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tekrar tebrik ederek sonlandırdı. - KÜTAHYA