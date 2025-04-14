Kütahya'da 23 Nisan Etkinlikleri Kapsamında Oryantiring Yarışması Düzenlendi

- Kütahya Şehzadeler Parkı'nda nefes kesen oryantiring mücadelesi

KÜTAHYA - Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen oryantiring yarışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehzadeler Parkı'nda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören yarışmaya yaklaşık 90 sporcu katıldı.

Yıldız kız, yıldız erkek, yeni başlayan kız, yeni başlayan erkek, kız 12, erkek 12 ve veliler olmak üzere toplam yedi farklı kategoride kıyasıya mücadele yaşandı. Yarışmacılar, parkın doğal güzellikleri içerisinde belirlenen hedeflere ulaşmak için ter döktüler.

Yarışma sonunda açıklamalarda bulunan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring Antrenörü ve İl Temsilcisi Nadire Ulutaş, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ulutaş, "İl Müdürlüğü Şehzadeler Parkı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında oryantiring yarışmamızı tamamladık. Yarışmamıza yaklaşık 90'a yakın sporcumuz katılım sağladı. Kategorilerimiz; yıldız kız, yıldız erkek, yeni başlayan kız, yeni başlayan erkek, kız 12, erkek 12 ve tasnif dışı olmak üzere toplam yedi kategoride yarışmamız tamamlanmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ulutaş, Mayıs ayı etkinlikleri kapsamında da yarışmaların devam edeceğini belirterek, "Mayıs ayı itibari ile aile yılı olması nedeniyle aileler ve çocuklarımızla birlikte Dumlupınar Spor Salonu'nda tekrar bir yarışma gerçekleştireceğiz. Mayıs ayı içerisinde ayrıca 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan dolayı gençlik haftasında kutlamak amacıyla tekrar yarışmalarımızı düzenlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm sporcuları tebrik eden Ulutaş, oryantiring branşını yaymaya ve sporcu sayısını artırmaya devam edeceklerini vurguladı. Şehzadeler Parkı'nda düzenlenen bu anlamlı etkinlik, hem sporculara keyifli bir deneyim yaşattı hem de 23 Nisan coşkusunu farklı bir etkinlikle bir araya getirdi.