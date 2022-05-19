Kütahya'da 19 Mayıs törenlerine damga vuran fotoğraf - Haberler

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Kütahya'da 19 Mayıs törenlerine damga vuran fotoğraf

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'da 19 Mayıs törenlerine damga vuran fotoğraf

Kütahya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı esnasında protokol tribününde oturan Vali Ali Çelik'in kucağında oturan minik kız çocuğu ile birlikte Türk Bayrağını tuttukları fotoğraf sosyal medyada gündem oluşturdu.

Kütahya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı esnasında protokol tribününde oturan Vali Ali Çelik'in kucağında oturan minik kız çocuğu ile birlikte Türk Bayrağını tuttukları fotoğraf sosyal medyada gündem oluşturdu.

Minik Cemilenur'un Vali Ali Çelik'in kucağında Türk Bayrağını tuttuğunu gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan "Öncül Hoca" isimli kullanıcı, " Bu resim Valimiz Ali Çelik'in yüreğini anlatıyor. Aile dostumuz Hava ve Muharrem Durman çiftinin çocukları Cemilenur günlerce valimizi görmeyi çok istedi. "Valimizi görmeyi, onu öpmeyi istiyorum" diyordu. Bugün hayalleri gerçek oldu. Valimiz oyuncaklarla onu sevindirdi. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin sayın valim" ifadelerine yer verdi.

Resim takipçilerinden büyük beğeni aldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Kütahya, Mayıs, Türk, Yerel, Haberler

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