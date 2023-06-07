Kütahya'da 186 kişilik hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

Zafer Hava Limanından Kütahya-7 kafilesinin 186 kişilik hacı adayı kutsal topraklara dualarla uğurlandıDomaniç Müftüsü Şaban Durmuş'un başkanlığındaki Kütahya-7 kafilesi 186 kişilik grubu, 4 din görevlisi ve 1 bayan irşad görevlisi ile kutsal topraklara uçtu.

Zafer Hava Limanından Kütahya-7 kafilesinin 186 kişilik hacı adayı kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Domaniç Müftüsü Şaban Durmuş'un başkanlığındaki Kütahya-7 kafilesi 186 kişilik grubu, 4 din görevlisi ve 1 bayan irşad görevlisi ile kutsal topraklara uçtu.

Kütahya İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, bu yıl Kütahya'dan bin 150 hacı adayının hac ibadetini ifa edeceği, Zafer Hava Limanında İl Müftülüğünce uğurlama ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi. - KÜTAHYA