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Kütahya'da 12 Eylül Darbe Mağdurları Buluştu

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Kütahya'da, 12 Eylül 1980 darbesinde cezaevinde yatan 'Taş Medreseli Ülkücüler' bir araya geldi. Toplantıda, geçmişte yaşananları anarak dostlarını rahmetle yad ettiler ve gençlere mesajlar vermek üzere buluştular.

Kütahya'da, 12 Eylül 1980 darbesinde cezaevinde yatan ve "Taş Medreseli Ülkücüler" olarak bilinen yaklaşık 300 kişi bir araya geldi.

Kütahya Germiyan Kampüsü karşısındaki Hüseyin Acar'a ait işletmede buluşan 12 Eylül mağduru ülkücüler, burada hasret giderip cezaevinde asılan ve cezaevinden çıktıktan sonra vefat eden dostlarını rahmet ve dualarla andılar. Farklı illerden gelen 300 ülkücüyü işletmesinde ağırlayan Hüseyin Acar, "Gönül dostlarımızı bir arada tutmak, halleşme ve helalleşme toplantısını yapma niyetiyle bir araya geldik. Bundan dolayı mutluyuz ve Kütahya ev sahipliği yaptığı için memnunuz. Kütahya'mızı tanıtmış olduk" dedi.

Basın açıklaması yapan Yusuf Ziya Akdoğan, "12 Eylül öncesi olaylar sebebiyle cezaevlerinde yatıp işkence gören, yanındaki hücreden kardeşlerinin alınıp idama götürüldüğü bir toplulukla beraberiz. O dönemleri birebir yaşayan arkadaşlarımızla beraberiz. Bunu biz geleneksel olarak yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin geneline hitap etmek durumundayız ama belirli bir bölgesinde Kütahya merkeze yakın oturan arkadaşlarımızı davet ettik. Burada gördüğünüz kişiler en az 10 yıl yatmış insanlar. Afyon, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Manisa, Balıkesir, Muğla, Burdur illerinden arkadaşlarımız var. Hiçbir kimseden izin almadan kendi çapımızda kendi arkadaşlarımızla, kendi imkanlarımızla bu toplantıları tertip ediyoruz. Belli bir yaşa geldik, değişik hastalıklarla uğraşıyoruz. Bugün göreceğimiz arkadaşlarımızı belki bir dahaki toplantıda göremeyeceğiz. Bu bir halleşme, helalleşme toplantısıdır. Buraya gelmek isteyip de gelemeyen arkadaşlarımız var. Kimi yoğun bakımlarda, kimi acil serviste, kimi evinde hastalığı çekiyor. Geçen seferlerde gelen arkadaşlarımız bugün aramızda yok. Amerikan emperyalizmine bağlı ihtilalin Türkiye'de gerçekleştirdiği darbe, Türkiye'yi bugünkü açmazlara getirmiştir. Biz bunun altını ısrarla çiziyoruz. Çünkü Türk milleti büyük operasyonlar yedi. Gençliğimizin üzerinde çok büyük oyunlar oynandı. Esnafımız, öğrencilerimiz, iş adamlarımız, köylülerimiz, işçilerimiz üzerinde halen oynanmaya devam ediyor. Biz bu çirkin gidişe o dönemleri yaşamış da tecrübe kazanmış insanlar olarak, o günün gençleri bugünün orta yaşlıları olarak gençliğe bir takım mesajlar vermek için böyle bir basın açıklaması yapmayı uygun gördük" diye konuştu.

Programın sonunda farklı illerden gelen 12 Eylül mağduru ülkücüler, darbe sürecinde yaşadıklarını anlattılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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