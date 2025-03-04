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Kütahya Biyografi Akademisi'nde Sun'ullah Gaybi Etkinliği

Kütahya Biyografi Akademisi'nde Sun'ullah Gaybi Etkinliği
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen etkinlikte, şair Kalburcuzade Sun'ullah Gaybi'nin hayatı ve eserleri ele alındı. Nuri Erbay'ın katılımıyla gerçekleşen söyleşide, Gaybi'nin tasavvufi düşüncesi ve şiirleri üzerine bilgi verildi ve müzik konseri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Öğretmen Akademileri kapsamında, Kütahya Biyografi Akademisi'nde önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Kütahyalı mutasavvıf ve şair Kalburcuzade Sun'ullah Gaybi'nin hayatı ve eserleri üzerine düzenlenen söyleşinin konuğu Nuri Erbay oldu.

Programda, Sun'ullah Gaybi'nin tasavvufi düşüncesi, şiirleri ve yaşadığı dönemin sosyal yapısı ele alındı. Katılımcılar, Gaybi'nin dizeleriyle buluşurken, onun derin anlamlar içeren eserleri üzerine sohbet etme fırsatı buldu. Söyleşi sırasında ekrana yansıtılan şiirler ve tarihi çizimler etkinliğe görsel bir zenginlik kattı.

Etkinliğin ardından gerçekleştirilen müzik konserinde, ney ve bendir eşliğinde Nutk-ı Şerif'ten dizeler icra edildi. Sanatçılar, Gaybi'nin şiirlerinden ilham alarak onun manevi dünyasını müzik yoluyla katılımcılara hissettirdi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen bu etkinlik, öğretmenlerin edebi ve tasavvufi mirasa dair farkındalıklarını artırmaları açısından büyük bir kazanım sağladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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